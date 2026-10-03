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Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка

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0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 1
0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 2
0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 3
0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 4
0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 1
  • 0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 2
  • 0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 3
  • 0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 4
  • 0664992991335, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Highly Rare - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Makaya McCraven / Highly Rare (Black) (1LP) - настоящая находка для коллекционеров винила и ценителей уникальных звуковых экспериментов. Альбом Highly Rare от Макайи Маккрэйвена - это потрясающая коллекция треков, которая сочетает в себе элементы джаза, хип-хопа, фанка и электронной музыки. Макайа Маккрэйвен, виртуозно играющий на барабанах, собрал талантливых музыкантов, чтобы создать уникальные импровизации, захватывающие слушателя с первых нот. На этой черной виниловой пластинке вы найдете редкие и эксклюзивные записи, которые не оставят равнодушными ни одного меломана. Ломанные ритмы, глубокие басы и потрясающие соло инструментов переносят вас в уникальное музыкальное пространство, полное энергии и инноваций. Купить виниловую пластинку Makaya McCraven / Highly Rare (Black) (1LP) - это возможность добавить поистине раритетное издание в свою коллекцию. Не упустите шанс стать обладателем этого уникального альбома и насладиться его захватывающими музыкальными эмоциями.

Отзывы о товаре Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Makaya McCraven / Highly Rare (Black) (1LP) - настоящая находка для коллекционеров винила и ценителей уникальных звуковых экспериментов. Альбом Highly Rare от Макайи Маккрэйвена - это потрясающая коллекция треков, которая сочетает в себе элементы джаза, хип-хопа, фанка и электронной музыки. Макайа Маккрэйвен, виртуозно играющий на барабанах, собрал талантливых музыкантов, чтобы создать уникальные импровизации, захватывающие слушателя с первых нот. На этой черной виниловой пластинке вы найдете редкие и эксклюзивные записи, которые не оставят равнодушными ни одного меломана. Ломанные ритмы, глубокие басы и потрясающие соло инструментов переносят вас в уникальное музыкальное пространство, полное энергии и инноваций. Купить виниловую пластинку Makaya McCraven / Highly Rare (Black) (1LP) - это возможность добавить поистине раритетное издание в свою коллекцию. Не упустите шанс стать обладателем этого уникального альбома и насладиться его захватывающими музыкальными эмоциями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Makaya McCraven - Highly Rare (0664992991335) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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