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Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка

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Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 5
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Kenny Cox, The Contemporary Jazz Quintet
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Cox
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 5
  • Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438293605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Kenny Cox, The Contemporary Jazz Quintet
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Cox
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка

Introducing Kenny Cox - дебютный студийный альбом пианиста Кенни Кокса, выпущенный в 1968 году. Песни записаны с участием квинтета Кокса The Contemporary Jazz Quintet, в котором состоят Чарльз Мур (клавиши), Леон Хендерсон (тенор саксофон), Рон Брукс (бас) и Дэнни Спенсер (ударные). Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Кенни Кокс - американский джазовый пианист, игравший в стиле пост-боп, хард-боп и бибоп. Он начинал как аккомпониатор, затем в 1960- е годы создал свой квинтет The Contemporary Jazz Quintet. За свою карьеру музыкант выпустил три студийных альбома и участвовал в записи четырех альбомов как приглашенный артист. Он сотрудничал с Джимми Картером, Эттой Джонс и другими.

Отзывы о товаре Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438293605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
Kenny Cox, The Contemporary Jazz Quintet
Альбом (сингл)
Introducing Kenny Cox
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Introducing Kenny Cox - дебютный студийный альбом пианиста Кенни Кокса, выпущенный в 1968 году. Песни записаны с участием квинтета Кокса The Contemporary Jazz Quintet, в котором состоят Чарльз Мур (клавиши), Леон Хендерсон (тенор саксофон), Рон Брукс (бас) и Дэнни Спенсер (ударные). Аудиофильское ремастрированное переиздание 2021 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Кенни Кокс - американский джазовый пианист, игравший в стиле пост-боп, хард-боп и бибоп. Он начинал как аккомпониатор, затем в 1960- е годы создал свой квинтет The Contemporary Jazz Quintet. За свою карьеру музыкант выпустил три студийных альбома и участвовал в записи четырех альбомов как приглашенный артист. Он сотрудничал с Джимми Картером, Эттой Джонс и другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Cox - Introducing Kenny Cox (0602438293605) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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