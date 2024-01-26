Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 642572
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка
Takin Off стал первым альбомом Херби Хэнкока под его собственным именем. Все композиции написаны лидером, которого поддерживают такие звезды, как Декстер Гордон, Фредди Хаббард, Бутч Уоррен и Билли Хиггинс. В альбом вошла одна из самых известных композиций Хэнкока «Watermelon Man», вошедшая в сотню лучших поп-чартов. Эта мелодия станет джазовым стандартом, и ее кавер-версию, среди прочего, будет исполнять Монго Сантамария. Известный джазовый критик Леонард Физер сказал о пластинке следующее: «Будучи первым сольным альбомом Херби Хэнкока, эта пластинка послужит для многих слушателей знакомством с талантом молодого и безошибочно многообещающего артиста, недавно подписавшего эксклюзивный контракт Blue Note. ».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Takin Off стал первым альбомом Херби Хэнкока под его собственным именем. Все композиции написаны лидером, которого поддерживают такие звезды, как Декстер Гордон, Фредди Хаббард, Бутч Уоррен и Билли Хиггинс. В альбом вошла одна из самых известных композиций Хэнкока «Watermelon Man», вошедшая в сотню лучших поп-чартов. Эта мелодия станет джазовым стандартом, и ее кавер-версию, среди прочего, будет исполнять Монго Сантамария. Известный джазовый критик Леонард Физер сказал о пластинке следующее: «Будучи первым сольным альбомом Херби Хэнкока, эта пластинка послужит для многих слушателей знакомством с талантом молодого и безошибочно многообещающего артиста, недавно подписавшего эксклюзивный контракт Blue Note. ».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
отличное переиздание. Хороший звук. Оформление огонь. Адекватная цена.
Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка
Достоинства:
отличное переиздание. Хороший звук. Оформление огонь. Адекватная цена.