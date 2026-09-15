Dexter Gordon - A Swingin' Affair (8436569193310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin' Affair
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 642556
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin' Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soy Califa, Don't Explain, You Stepped Out Of A Dream, The Backbone, Until The Real Thing Comes Along, McSplivens, My Conception
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dexter Gordon - A Swingin' Affair (8436569193310) виниловая пластинка
В 81-й год существования Blue Note, после всемирно отмечаемого юбилея лейбла, успешная серия пластинок Blue Note, конечно же, будет продолжена. Просто еще слишком много классики Blue Note, которая должна зазвучать на вертушках в свежем ремастированном виде!. Нынешний сезон вновь посвящен теме "Великие обложки Рида Майлза" и был выбран в соответствии с особенно знаковыми дизайнами обложек, выполненными легендарным графиком Blue Note. Но, конечно же, и музыка - Blue Note в ее лучшем исполнении
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
A Swingin' Affair
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soy Califa, Don't Explain, You Stepped Out Of A Dream, The Backbone, Until The Real Thing Comes Along, McSplivens, My Conception
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
В 81-й год существования Blue Note, после всемирно отмечаемого юбилея лейбла, успешная серия пластинок Blue Note, конечно же, будет продолжена. Просто еще слишком много классики Blue Note, которая должна зазвучать на вертушках в свежем ремастированном виде!. Нынешний сезон вновь посвящен теме "Великие обложки Рида Майлза" и был выбран в соответствии с особенно знаковыми дизайнами обложек, выполненными легендарным графиком Blue Note. Но, конечно же, и музыка - Blue Note в ее лучшем исполнении
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dexter Gordon - A Swingin' Affair (8436569193310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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