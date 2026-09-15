Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8437012830912) виниловая пластинка
Увлечение босса-новой охватило Соединенные Штаты в 1962 году, и нынешний альбом Стэна Гетца и Лауриндо Алмейды «Jazz Samba» во многом связан с этим. Хотя предыдущие попытки воплотить бразильские ритмы самбы и босса-новы существовали, Джаз-самба мгновенно стала хитом и оживила карьеру Стэна Гетца до такой степени, которую он никогда не ожидал. В последующие годы за ним последовало еще много альбомов Bossa Nova, как Getz, так и множества джазовых исполнителей, а такие музыканты, как Жоао Жилберту и Антонио Карлос Жобим, получили широкое признание. «После многих лет записи только с ритм-секцией и, возможно, со второй валторной, Гетц отходит от этой банальной формы джазового релиза и, похоже, концентрируется на творчески задуманных дисках», — написал Джон С. Уилсон в своем обзоре Down Beat, который присвоил альбому четыре с половиной звезды. Далее он сказал: «Эти треки — прекрасно обработанные маленькие жемчужины, исполненные парой блестящих джазовых музыкантов, которые, кажется, очень хорошо понимают друг друга». «Джаз-самба» по-прежнему получает высокую оценку, и Стив Хьюи дал ей пятизвездочную оценку в журнале All Music Guide, заявив, что «Джаз-самба имеет решающее значение и является новаторским, это был первый полноценный альбом босса-новы, когда-либо записанный американскими джазовыми музыкантами. И он имел столь же коммерческий успех, возглавив чарты пластинок и выпустив собственный хит-сингл Desafinado. Откровенная классика. Абсолютно необходим для любой джазовой коллекции».
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