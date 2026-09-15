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Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка

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Asher Gamedze - Turbulence &amp; Pulse (0789993992638) виниловая пластинка - фото 1
Asher Gamedze - Turbulence &amp; Pulse (0789993992638) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Asher Gamedze
Альбом (сингл)
Turbulence & Pulse
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Asher Gamedze - Turbulence &amp; Pulse (0789993992638) виниловая пластинка - фото 1
  • Asher Gamedze - Turbulence &amp; Pulse (0789993992638) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642524
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0789993992638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Asher Gamedze
Альбом (сингл)
Turbulence & Pulse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Turbulence's Pulse, Wynter Time, Locomotion, To Pursue Truth, Melancholia, Alibama, Can't See The Sun, Sometimes I Think To Myself, Out Stepped Zim, Underground Formation, Melancholia (Live In Cairo), To Pursue Truth (Live In Cairo), Out Stepped Zim (Live In Cairo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Asher Gamedze / Turbulence & Pulse (Black) (2LP) - настоящая жемчужина среди современной джазовой музыки. Этот альбом от талантливого музыканта Asher Gamedze проникнет в ваши сердца своими эмоциональными мелодиями и глубоким смыслом. Исследуя тему социальной справедливости и свободы, Asher Gamedze создал звуковое путешествие, которое поразит ваше воображение. Турбулентность и пульсация музыки на этой пластинке перенесут вас в мир, где каждая нота имеет значение и силу возмущения. Купить виниловую пластинку Asher Gamedze / Turbulence & Pulse (Black) (2LP) - это возможность окунуться в атмосферу глубоких эмоций и проникновенной музыки. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь виртуозным исполнением Asher Gamedze, который никого не оставляет равнодушным.

Отзывы о товаре Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0789993992638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Asher Gamedze
Альбом (сингл)
Turbulence & Pulse
Жанр
Jazz
Трек-лист
Turbulence's Pulse, Wynter Time, Locomotion, To Pursue Truth, Melancholia, Alibama, Can't See The Sun, Sometimes I Think To Myself, Out Stepped Zim, Underground Formation, Melancholia (Live In Cairo), To Pursue Truth (Live In Cairo), Out Stepped Zim (Live In Cairo)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Asher Gamedze / Turbulence & Pulse (Black) (2LP) - настоящая жемчужина среди современной джазовой музыки. Этот альбом от талантливого музыканта Asher Gamedze проникнет в ваши сердца своими эмоциональными мелодиями и глубоким смыслом. Исследуя тему социальной справедливости и свободы, Asher Gamedze создал звуковое путешествие, которое поразит ваше воображение. Турбулентность и пульсация музыки на этой пластинке перенесут вас в мир, где каждая нота имеет значение и силу возмущения. Купить виниловую пластинку Asher Gamedze / Turbulence & Pulse (Black) (2LP) - это возможность окунуться в атмосферу глубоких эмоций и проникновенной музыки. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и наслаждайтесь виртуозным исполнением Asher Gamedze, который никого не оставляет равнодушным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asher Gamedze - Turbulence & Pulse (0789993992638) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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