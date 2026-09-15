John Fogerty - Fogerty's Factory (4050538633610) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Fogerty's Factory
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 642512
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538633610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Fogerty's Factory
Жанр
Кантри
Трек-лист
Centerfield, Have You Ever Seen The Rain, Lean On Me, Hot Rod Heart, Blue Moon Nights, Tombstone Shadow, City Of New Orleans, Proud Mary, Blueboy, Bad Moon Rising, Fortunate Son, Don't You Wish It Was True
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Fogerty - Fogerty's Factory (4050538633610) виниловая пластинка
"Fogerty's Factory" - новый студийный альбом проекта Джона Фогерти, выпущенный в 2020 году. Альбом состоит из кавер-версий классических хитов Creedence Clearwater Revival, исполненных Джоном вместе с членами его семьи - сыновьями Шэйном и Тайлором и дочерью Келси. Проект был создан в ответ на локдаун, вызванный всемирной пандемией коронавируса. Джон Фогерти - более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. Журнал Rolling Stones внес его в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Среди самых успешных хитов можно отметить песню "Proud Mary", которая попала в перечень величайших поп-композиций, и "Born on the Bayou" в величайшие гитарные композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538633610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
John Fogerty
Альбом (сингл)
Fogerty's Factory
Жанр
Кантри
Трек-лист
Centerfield, Have You Ever Seen The Rain, Lean On Me, Hot Rod Heart, Blue Moon Nights, Tombstone Shadow, City Of New Orleans, Proud Mary, Blueboy, Bad Moon Rising, Fortunate Son, Don't You Wish It Was True
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Fogerty's Factory" - новый студийный альбом проекта Джона Фогерти, выпущенный в 2020 году. Альбом состоит из кавер-версий классических хитов Creedence Clearwater Revival, исполненных Джоном вместе с членами его семьи - сыновьями Шэйном и Тайлором и дочерью Келси. Проект был создан в ответ на локдаун, вызванный всемирной пандемией коронавируса. Джон Фогерти - более всего известен как лидер и автор абсолютного большинства песен группы Creedence Clearwater Revival. Журнал Rolling Stones внес его в списки 100 величайших гитаристов всех времен и 100 величайших певцов. Среди самых успешных хитов можно отметить песню "Proud Mary", которая попала в перечень величайших поп-композиций, и "Born on the Bayou" в величайшие гитарные композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Fogerty - Fogerty's Factory (4050538633610) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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