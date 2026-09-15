Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка
Карьера Луи Армстронга началась почти на 15 лет раньше карьеры Эллы Фицджеральд. Фактически, Луи был одним из первых музыкальных кумиров Эллы. К началу сороковых годов она уже была известной звездой. Хотя и Элла, и Луи, вероятно, встречались и выступали вместе ранее, на записи их дуэтом не было слышно до января 1946 года, когда они провели первую из нескольких сессий Decca. Эти концерты не имели реального плана и ограничивались поп-мелодиями того периода. Ситуация кардинально изменится на трех пластинках, которые они выпустили в период с 1956 по 1957 год для лейбла продюсера Нормана Гранца Verve, которые завершают их коллективную дискографию - за единственным исключением двух концертных песен («You Wont Be Satisfied» и «Undecided»). записанный на концерте Hollywood Bowl 15 августа 1956 года. Этими запоминающимися альбомами стали «Ella & Louis» (представлены здесь), его продолжение «Ella & Louis Again», а также подборка мелодий из народной оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».
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