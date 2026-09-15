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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка

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8436569191538, Виниловая пластинка Fitzgerald, Ella; Armstrong, Louis, Ella &amp; Louis - фото 1
8436569191538, Виниловая пластинка Fitzgerald, Ella; Armstrong, Louis, Ella &amp; Louis - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569191538, Виниловая пластинка Fitzgerald, Ella; Armstrong, Louis, Ella &amp; Louis - фото 1
  • 8436569191538, Виниловая пластинка Fitzgerald, Ella; Armstrong, Louis, Ella &amp; Louis - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка

Карьера Луи Армстронга началась почти на 15 лет раньше карьеры Эллы Фицджеральд. Фактически, Луи был одним из первых музыкальных кумиров Эллы. К началу сороковых годов она уже была известной звездой. Хотя и Элла, и Луи, вероятно, встречались и выступали вместе ранее, на записи их дуэтом не было слышно до января 1946 года, когда они провели первую из нескольких сессий Decca. Эти концерты не имели реального плана и ограничивались поп-мелодиями того периода. Ситуация кардинально изменится на трех пластинках, которые они выпустили в период с 1956 по 1957 год для лейбла продюсера Нормана Гранца Verve, которые завершают их коллективную дискографию - за единственным исключением двух концертных песен («You Wont Be Satisfied» и «Undecided»). записанный на концерте Hollywood Bowl 15 августа 1956 года. Этими запоминающимися альбомами стали «Ella &amp; Louis» (представлены здесь), его продолжение «Ella &amp; Louis Again», а также подборка мелодий из народной оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Карьера Луи Армстронга началась почти на 15 лет раньше карьеры Эллы Фицджеральд. Фактически, Луи был одним из первых музыкальных кумиров Эллы. К началу сороковых годов она уже была известной звездой. Хотя и Элла, и Луи, вероятно, встречались и выступали вместе ранее, на записи их дуэтом не было слышно до января 1946 года, когда они провели первую из нескольких сессий Decca. Эти концерты не имели реального плана и ограничивались поп-мелодиями того периода. Ситуация кардинально изменится на трех пластинках, которые они выпустили в период с 1956 по 1957 год для лейбла продюсера Нормана Гранца Verve, которые завершают их коллективную дискографию - за единственным исключением двух концертных песен («You Wont Be Satisfied» и «Undecided»). записанный на концерте Hollywood Bowl 15 августа 1956 года. Этими запоминающимися альбомами стали «Ella &amp; Louis» (представлены здесь), его продолжение «Ella &amp; Louis Again», а также подборка мелодий из народной оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (8436569191538) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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