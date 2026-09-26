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8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка

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8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 1
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 2
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 3
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 4
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 5
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 6
8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 1
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 2
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 3
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 4
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 5
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 6
  • 8436569193518, Виниловая пластинка Davis, Miles, Relaxin&#039; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка

Первый классический квинтет Майлза Дэвиса был сформирован в 1955 году и считается одним из величайших ансамблей в истории джаза. Relaxin стал вторым в серии из четырех альбомов группы, записанных в период с мая по октябрь 1956 года. Он содержит первую версию Майлза «If I Were a Bell» из пьесы «Парни и куклы», мелодию, которую он включит в свой концертный репертуар до 1965 года. «Услышав множество вариаций, которые он придумывает на протяжении всей песни, - писала Линдси Плэйнер, - можно понять, насколько Дэвис, должно быть, был заинтригован этой мелодией, поскольку она оставалась в его исполнительском репертуаре на протяжении десятилетий. Такие треки, как «You’re My Everything» и «Oleo», подчеркивают синхронный характер Дэвиса и Колтрейна, поскольку они несут мелодии друг друга, чередуя соло. Устойчивая синкопа Филадельфии Джо Джонса делает ритмы плотными, а тонкое взаимодействие еще более заметным». В качестве бонуса добавлены две мелодии с первого Prestige LP квинтета.

Отзывы о товаре 8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Первый классический квинтет Майлза Дэвиса был сформирован в 1955 году и считается одним из величайших ансамблей в истории джаза. Relaxin стал вторым в серии из четырех альбомов группы, записанных в период с мая по октябрь 1956 года. Он содержит первую версию Майлза «If I Were a Bell» из пьесы «Парни и куклы», мелодию, которую он включит в свой концертный репертуар до 1965 года. «Услышав множество вариаций, которые он придумывает на протяжении всей песни, - писала Линдси Плэйнер, - можно понять, насколько Дэвис, должно быть, был заинтригован этой мелодией, поскольку она оставалась в его исполнительском репертуаре на протяжении десятилетий. Такие треки, как «You’re My Everything» и «Oleo», подчеркивают синхронный характер Дэвиса и Колтрейна, поскольку они несут мелодии друг друга, чередуя соло. Устойчивая синкопа Филадельфии Джо Джонса делает ритмы плотными, а тонкое взаимодействие еще более заметным». В качестве бонуса добавлены две мелодии с первого Prestige LP квинтета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка - по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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