Top.Mail.Ru
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642388
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Nuit Sur Les Champs-Elysees, Django, Starlight, Milestones, Nature Boy, Round Midnight, Autumn Leaves
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка

Великий Майлз Дэвис совершил свое первое путешествие в Европу в 1949 году с группой Тэдда Дэмерона. «Мы с Тэддом поехали с группой в Париж, Франция», — объяснил Майлз. «Это была моя первая поездка за пределы страны, и она навсегда изменила мой взгляд на вещи. Мне нравилось быть в Париже, и мне нравилось, как со мной обращались. Я купила себе несколько новых костюмов, которые сшила, так что я знаю, что мы были вместе, чувак. Там я встретил Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жюльет Греко. С тех пор я никогда в жизни не чувствовал себя так. Когда я собрался уезжать, в аэропорту было много грустных лиц, в том числе и мое. Чувак, я был в такой депрессии, возвращаясь в эту страну на самолете, что всю дорогу назад не мог ничего сказать».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Nuit Sur Les Champs-Elysees, Django, Starlight, Milestones, Nature Boy, Round Midnight, Autumn Leaves
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Описание
Великий Майлз Дэвис совершил свое первое путешествие в Европу в 1949 году с группой Тэдда Дэмерона. «Мы с Тэддом поехали с группой в Париж, Франция», — объяснил Майлз. «Это была моя первая поездка за пределы страны, и она навсегда изменила мой взгляд на вещи. Мне нравилось быть в Париже, и мне нравилось, как со мной обращались. Я купила себе несколько новых костюмов, которые сшила, так что я знаю, что мы были вместе, чувак. Там я встретил Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жюльет Греко. С тех пор я никогда в жизни не чувствовал себя так. Когда я собрался уезжать, в аэропорту было много грустных лиц, в том числе и мое. Чувак, я был в такой депрессии, возвращаясь в эту страну на самолете, что всю дорогу назад не мог ничего сказать».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...