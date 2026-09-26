Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 642388
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Nuit Sur Les Champs-Elysees, Django, Starlight, Milestones, Nature Boy, Round Midnight, Autumn Leaves
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка
Великий Майлз Дэвис совершил свое первое путешествие в Европу в 1949 году с группой Тэдда Дэмерона. «Мы с Тэддом поехали с группой в Париж, Франция», — объяснил Майлз. «Это была моя первая поездка за пределы страны, и она навсегда изменила мой взгляд на вещи. Мне нравилось быть в Париже, и мне нравилось, как со мной обращались. Я купила себе несколько новых костюмов, которые сшила, так что я знаю, что мы были вместе, чувак. Там я встретил Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жюльет Греко. С тех пор я никогда в жизни не чувствовал себя так. Когда я собрался уезжать, в аэропорту было много грустных лиц, в том числе и мое. Чувак, я был в такой депрессии, возвращаясь в эту страну на самолете, что всю дорогу назад не мог ничего сказать».
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569190432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Autumn Leaves
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, Nuit Sur Les Champs-Elysees, Django, Starlight, Milestones, Nature Boy, Round Midnight, Autumn Leaves
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
США
Великий Майлз Дэвис совершил свое первое путешествие в Европу в 1949 году с группой Тэдда Дэмерона. «Мы с Тэддом поехали с группой в Париж, Франция», — объяснил Майлз. «Это была моя первая поездка за пределы страны, и она навсегда изменила мой взгляд на вещи. Мне нравилось быть в Париже, и мне нравилось, как со мной обращались. Я купила себе несколько новых костюмов, которые сшила, так что я знаю, что мы были вместе, чувак. Там я встретил Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жюльет Греко. С тех пор я никогда в жизни не чувствовал себя так. Когда я собрался уезжать, в аэропорту было много грустных лиц, в том числе и мое. Чувак, я был в такой депрессии, возвращаясь в эту страну на самолете, что всю дорогу назад не мог ничего сказать».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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