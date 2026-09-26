Описание товара Miles Davis - Autumn Leaves (8436569190432) виниловая пластинка

Великий Майлз Дэвис совершил свое первое путешествие в Европу в 1949 году с группой Тэдда Дэмерона. «Мы с Тэддом поехали с группой в Париж, Франция», — объяснил Майлз. «Это была моя первая поездка за пределы страны, и она навсегда изменила мой взгляд на вещи. Мне нравилось быть в Париже, и мне нравилось, как со мной обращались. Я купила себе несколько новых костюмов, которые сшила, так что я знаю, что мы были вместе, чувак. Там я встретил Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жюльет Греко. С тех пор я никогда в жизни не чувствовал себя так. Когда я собрался уезжать, в аэропорту было много грустных лиц, в том числе и мое. Чувак, я был в такой депрессии, возвращаясь в эту страну на самолете, что всю дорогу назад не мог ничего сказать».