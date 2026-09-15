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John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train Moment's Notice, John Paul Jones [Trane's Blues], Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird, Eastbound
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка

Студийная сессия тенор-саксофониста Джона Колтрейна 15 сентября 1957 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, подготовила весь материал для легендарного альбома Blue Train. Этот LP стал первым разом, когда Трейну была предоставлена ????возможность выбрать своих музыкантов на свидание. Он хорошо воспользовался вновь обретенной свободой, заручившись поддержкой трубача Ли Моргана, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Кенни Дрю, басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса. Когда в радиоинтервью 1960 года его спросили, какой из альбомов, которые он записал до этого момента, был для него самым любимым, Колтрейн быстро ответил: «Blue Train». В качестве бонуса были добавлены два отрывка, представляющие Трейна в квартетном формате с одной и той же ритм-секцией (первоначально выпущенные на пластинке Пола Чемберса «Chambers' Music»).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train Moment's Notice, John Paul Jones [Trane's Blues], Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird, Eastbound
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
США
Описание
Студийная сессия тенор-саксофониста Джона Колтрейна 15 сентября 1957 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, подготовила весь материал для легендарного альбома Blue Train. Этот LP стал первым разом, когда Трейну была предоставлена ????возможность выбрать своих музыкантов на свидание. Он хорошо воспользовался вновь обретенной свободой, заручившись поддержкой трубача Ли Моргана, тромбониста Кертиса Фуллера, пианиста Кенни Дрю, басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса. Когда в радиоинтервью 1960 года его спросили, какой из альбомов, которые он записал до этого момента, был для него самым любимым, Колтрейн быстро ответил: «Blue Train». В качестве бонуса были добавлены два отрывка, представляющие Трейна в квартетном формате с одной и той же ритм-секцией (первоначально выпущенные на пластинке Пола Чемберса «Chambers' Music»).


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


John Coltrane - Blue Train (8436569193464) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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