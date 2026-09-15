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Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка

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Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 1
Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 2
Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 3
Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 4
Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 5
Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 5
  • Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083076999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished

Отзывы о товаре Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083076999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Landed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Full Moon On The Highway, Half Past One, Hunters And Collectors, Vernal Equinox, Red Hot Indians, Unfinished
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Landed (5051083076999) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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