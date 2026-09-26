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5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка

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5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 1
5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 2
5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 3
5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 4
5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 5
5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 1
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 2
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 3
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 4
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 5
  • 5060348583240, Виниловая пластинка London, Julie, Calendar Girl (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка
3 400 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: June In January, February Brings The Rain, Melancholy March, Ill Remember April, People Who Are Born In May, Memphis In June, Sleigh Ride In July, Time For August, September In The Rain, This October, November Twilight, Warm December, The Thirteenth Month

Отзывы о товаре 5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: June In January, February Brings The Rain, Melancholy March, Ill Remember April, People Who Are Born In May, Memphis In June, Sleigh Ride In July, Time For August, September In The Rain, This October, November Twilight, Warm December, The Thirteenth Month
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060348583240, London, Julie, Calendar Girl (coloured) виниловая пластинка – стоимость товара 3400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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