Top.Mail.Ru
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 1
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 2
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 3
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка

"This is Black Velvet" - переиздание дебютного студийного альбома группы Black Velvet, вышедшего в 1970 году. В нем еще малоизвестный коллектив сочетает классический блюзовый подход с характерными рок-акцентами. Релиз был спродюсирован британским продюсером Доном Лоусоном для лейбла Beacon, основанного антигуанским бизнесменом и будущим политиком Милтоном Сэмюэлом. Издание представлено на черном виниле. Группа Black Velvet играла в стиле фанк и соул и была основана в 1969 году в Великобритании. До этого они назывались Colored Raisins с 1966 года, а потом просто The Raisins. Но в 1968 году один из участников группы погиб в автомобильной катастрофе, и группа решила изменить свое название и направление. За свою карьеру Black Velvet выпустили три альбома: "This is Black Velvet" (1970), "People Of The World" (1972) и "Can You Feel It?" (1973). Также они издали несколько синглов, самый последний из которых - "African Velvet" - вышел в 1979 году. После этого группа распалась и больше не собиралась.

Отзывы о товаре Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"This is Black Velvet" - переиздание дебютного студийного альбома группы Black Velvet, вышедшего в 1970 году. В нем еще малоизвестный коллектив сочетает классический блюзовый подход с характерными рок-акцентами. Релиз был спродюсирован британским продюсером Доном Лоусоном для лейбла Beacon, основанного антигуанским бизнесменом и будущим политиком Милтоном Сэмюэлом. Издание представлено на черном виниле. Группа Black Velvet играла в стиле фанк и соул и была основана в 1969 году в Великобритании. До этого они назывались Colored Raisins с 1966 года, а потом просто The Raisins. Но в 1968 году один из участников группы погиб в автомобильной катастрофе, и группа решила изменить свое название и направление. За свою карьеру Black Velvet выпустили три альбома: "This is Black Velvet" (1970), "People Of The World" (1972) и "Can You Feel It?" (1973). Также они издали несколько синглов, самый последний из которых - "African Velvet" - вышел в 1979 году. После этого группа распалась и больше не собиралась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...