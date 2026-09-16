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Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние, 735185

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Уценка
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 750 руб.  2 500 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние
1 750 руб. -30%
2 500 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке

Отзывы о товаре Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672880893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Velvet
Альбом (сингл)
This Is Black Velvet
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Thought I Had A Good Thing Going, Natural Grown Man, The Door You Closed To Me, Coal Mine, Love Makes The World Go Roun, Peace And Love Is The Message, Clown, John Henry
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: пластинка в упаковке
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Black Velvet - This Is Black Velvet (5060672880893) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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