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Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка

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Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - фото 2
Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beau
Альбом (сингл)
Beau
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - фото 1
  • Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - фото 2
  • Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beau
Альбом (сингл)
Beau
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка

Фолк-рокер Джон Тревор Миджели, родившийся в Лидсе, по прозвищу Бо, был известен своей ловкой игрой на двенадцатиструнной гитаре, пронзительным голосом и своеобразным написанием песен, что привело его в список лейбла Джона Пила Dandelion в 1969 году. названный дебютный альбом, возможно, является его лучшим и включает в себя выдающийся сингл «1917 Revolution», который, как говорят, вдохновил Америку на успех «Horse With No Name». Эта пластинка умело демонстрирует, что все, что нужно артисту, — это его голос, его гитара и его индивидуальность. подход к написанию песен, работа несет в себе его запоминающиеся отличительные черты. Короче говоря, это несправедливо малоизвестный релиз, который созрел для нынешней переоценки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Beau
Альбом (сингл)
Beau
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Фолк-рокер Джон Тревор Миджели, родившийся в Лидсе, по прозвищу Бо, был известен своей ловкой игрой на двенадцатиструнной гитаре, пронзительным голосом и своеобразным написанием песен, что привело его в список лейбла Джона Пила Dandelion в 1969 году. названный дебютный альбом, возможно, является его лучшим и включает в себя выдающийся сингл «1917 Revolution», который, как говорят, вдохновил Америку на успех «Horse With No Name». Эта пластинка умело демонстрирует, что все, что нужно артисту, — это его голос, его гитара и его индивидуальность. подход к написанию песен, работа несет в себе его запоминающиеся отличительные черты. Короче говоря, это несправедливо малоизвестный релиз, который созрел для нынешней переоценки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка - купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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