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Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker & Strings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet Baker &amp; Strings (8436569191118) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642197
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191118]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker & Strings
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Don't Know What Love Is, I'm Thru With Love, Love Walked In, You Better Go Now, I Married An Angel, Love, I Love You, What A Diff'rence A Day Made, Why Shouldn't I, A Little Duet (For Zoot & Chet), The Wind, Trickleydidlier
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка

Альбом "Chet Baker With Strings" был записан в 1953 году в ходе трех сессий с участием Зута Симса и Джека Монтроза на тенор-саксофоне, Расса Фримена на фортепиано, Шелли Манна на ударных и Клиффорда "Бада" Шенка на альт-саксофоне. Аранжировки Монтроза поднимают музыкантов как лист на ветру, а взаимодействие Бейкера и Симса в таких песнях, как "Loved Walked In", возможно, входит в число лучших записей в истории джаза.

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191118]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Chet Baker & Strings
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Don't Know What Love Is, I'm Thru With Love, Love Walked In, You Better Go Now, I Married An Angel, Love, I Love You, What A Diff'rence A Day Made, Why Shouldn't I, A Little Duet (For Zoot & Chet), The Wind, Trickleydidlier
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Описание
Альбом "Chet Baker With Strings" был записан в 1953 году в ходе трех сессий с участием Зута Симса и Джека Монтроза на тенор-саксофоне, Расса Фримена на фортепиано, Шелли Манна на ударных и Клиффорда "Бада" Шенка на альт-саксофоне. Аранжировки Монтроза поднимают музыкантов как лист на ветру, а взаимодействие Бейкера и Симса в таких песнях, как "Loved Walked In", возможно, входит в число лучших записей в истории джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - Chet Baker & Strings (8436569191118) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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