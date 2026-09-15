Apocalyptica - Cell-0 (0190296878763) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cell-0
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 642170
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6 630 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cell-0
Трек-лист
Ashes Of The Modern World, Cell-0, Rise, En Route To Mayhem, Call My Name, Fire & Ice, Scream For The Silent, Catharsis, Beyond The Stars
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Apocalyptica - Cell-0 (0190296878763) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ashes Of The Modern World, Cell-0, Rise, En Route To Mayhem, Call My Name, Fire &amp;amp; Ice, Scream For The Silent, Catharsis, Beyond The Stars
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Cell-0
Трек-лист
Ashes Of The Modern World, Cell-0, Rise, En Route To Mayhem, Call My Name, Fire & Ice, Scream For The Silent, Catharsis, Beyond The Stars
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ashes Of The Modern World, Cell-0, Rise, En Route To Mayhem, Call My Name, Fire &amp;amp; Ice, Scream For The Silent, Catharsis, Beyond The Stars
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Apocalyptica - Cell-0 (0190296878763) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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