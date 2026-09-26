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Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка

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8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 1
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 2
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 3
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 4
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 5
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 6
8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 1
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 2
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 3
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 4
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 5
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 6
  • 8437016248140, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка

Somethin Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Somethin Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая пластинка - по цене 2570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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