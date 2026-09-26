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Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка

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Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 1
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 2
Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 1
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 2
  • Cannonball Adderley - Somethin&#039; Else (8436569193051) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка

Somethin' Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin' Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569193051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cannonball Adderley
Альбом (сингл)
Somethin' Else
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves Love For Sale, Somethin' Else, One For The Daddy-O, Dancing In The Dark
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Somethin' Else — студийная пластинка 1958 года от американского джазмена Cannonball Adderley. Кстати, в работе над этой вещью участвовал и легендарный Майлс Дэвис — за его авторством числится композиция «Somethin' Else» а по сути, он является соавтором альбома. Примечательно, что эта замечательная пластинка была включена в энциклопедию The Penguin Guide to Jazz в раздел «Центральная коллекция». Cannonball Adderley (1928-1975 гг.) — американский джазовый альт-саксофонист игравший в стиле хард-боп. Эддерли прославился и как самостоятельный музыкант (его самый выдающийся сингл — «Mercy Mercy Mercy»), так и в качестве коллеги Майлса Дэвиса, вместе с которым в 1959 году он записал эпохальный альбом «Kind of Blue».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Somethin' Else (8436569193051) виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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