Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6657

Электрический чайник с терморегулятором КТ-6657 может вскипятить воду, а также нагреть её до температуры 40, 70 и 90°С, что очень удобно для заваривания различных сортов чая. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. На подставке чайника имеется 6 кнопок для выбора и включения режимов нагрева. Каждая кнопка оснащена световым индикатором, который отображает статус выбранного режима работы. Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии его с подставки. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а подставка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Большой диаметр отверстия облегчает доступ при мойке. Ручка чайника имеет эргономичную форму и выполнена из термостойкого пластика. При включении чайника синяя подсветка по периметру дна сигнализирует о его рабочем состоянии, а также красиво подсвечивает воду. Корпус чайника выполнен из стекла и нержавеющей стали. В носике чайника расположен фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Если вы включите чайник без воды - защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.