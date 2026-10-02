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Чайник электрический Kitfort КТ-6657 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Kitfort КТ-6657

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Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 6
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 7
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 8
Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 6
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 8
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6657 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641010
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х19
Вес, кг.
1.69

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6657

Электрический чайник с терморегулятором КТ-6657 может вскипятить воду, а также нагреть её до температуры 40, 70 и 90°С, что очень удобно для заваривания различных сортов чая. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. На подставке чайника имеется 6 кнопок для выбора и включения режимов нагрева. Каждая кнопка оснащена световым индикатором, который отображает статус выбранного режима работы. Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии его с подставки. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а подставка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Большой диаметр отверстия облегчает доступ при мойке. Ручка чайника имеет эргономичную форму и выполнена из термостойкого пластика. При включении чайника синяя подсветка по периметру дна сигнализирует о его рабочем состоянии, а также красиво подсвечивает воду. Корпус чайника выполнен из стекла и нержавеющей стали. В носике чайника расположен фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Если вы включите чайник без воды - защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6657




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник с терморегулятором КТ-6657 может вскипятить воду, а также нагреть её до температуры 40, 70 и 90°С, что очень удобно для заваривания различных сортов чая. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры. На подставке чайника имеется 6 кнопок для выбора и включения режимов нагрева. Каждая кнопка оснащена световым индикатором, который отображает статус выбранного режима работы. Чайник автоматически отключается при закипании и при снятии его с подставки. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а подставка — из сочетания пластмассы и нержавеющей стали. Большой диаметр отверстия облегчает доступ при мойке. Ручка чайника имеет эргономичную форму и выполнена из термостойкого пластика. При включении чайника синяя подсветка по периметру дна сигнализирует о его рабочем состоянии, а также красиво подсвечивает воду. Корпус чайника выполнен из стекла и нержавеющей стали. В носике чайника расположен фильтр, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно смотать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешал на столе. Если вы включите чайник без воды - защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его. Для увеличения срока службы чайника своевременно удаляйте накипь. Поместите в чайник специальное средство, залейте 0.5 л воды и доведите до кипения. После вскипятите в нем воду и слейте её. Для предотвращения накипи используйте фильтрованную воду.
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Доставка
Отзывы


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