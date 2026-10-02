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Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless)

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Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
серебро, черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640851
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI
Выходы
выход аудио цифровой оптический, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Audio, стереозвук
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серебро, черный
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI, выход аудио цифровой оптический, выход на наушники
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1.2х0.2
Вес, кг.
32.4

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless)

QLED-экран с качественной матрицей Hyundai H-LED75QBU7500 выдаёт насыщенную картинку, богатую деталями и красками. Дисплей поддерживает технологию HDR, значительно улучшающую качество изображения. Его разрешение достигает 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Девайс отлично подойдет как для кино в высоком качестве, так и для новых видеоигр, потому что обновляется с частотой 60 Гц – это современный стандарт. Большие углы обзора по вертикали и горизонтали погружают в происходящее на экране данной модели, они равны 178 градусам по всем направлениям. Hyundai H-LED75QBU7500 – это полноценный домашний медиацентр, который может проигрывать контент со стриминговых сервисов, флеш-накопителей (в нём есть два входа USB) и выступать в качестве внешнего монитора с диагональю 75 дюймов и встроенной стереоакустикой суммарной мощностью 20 Вт (посредством разъёмов HDMI). Установленная на приборе операционная система Android TV позволяет смотреть потоковое видео и слушать музыку в режиме онлайн. Для соединения с Интернетом устройство использует порт Ethernet или протокол Wi-Fi, для синхронизации с техникой – Bluetooth, а для приёма большого числа каналов – пять ТВ-тюнеров разных типов.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless)




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI
Выходы
выход аудио цифровой оптический, выход на наушники
Особенности звука
Dolby Audio, стереозвук
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
QLED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серебро, черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
75
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx4, композитный видеовход, слот CI, выход аудио цифровой оптический, выход на наушники
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Описание
QLED-экран с качественной матрицей Hyundai H-LED75QBU7500 выдаёт насыщенную картинку, богатую деталями и красками. Дисплей поддерживает технологию HDR, значительно улучшающую качество изображения. Его разрешение достигает 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Девайс отлично подойдет как для кино в высоком качестве, так и для новых видеоигр, потому что обновляется с частотой 60 Гц – это современный стандарт. Большие углы обзора по вертикали и горизонтали погружают в происходящее на экране данной модели, они равны 178 градусам по всем направлениям. Hyundai H-LED75QBU7500 – это полноценный домашний медиацентр, который может проигрывать контент со стриминговых сервисов, флеш-накопителей (в нём есть два входа USB) и выступать в качестве внешнего монитора с диагональю 75 дюймов и встроенной стереоакустикой суммарной мощностью 20 Вт (посредством разъёмов HDMI). Установленная на приборе операционная система Android TV позволяет смотреть потоковое видео и слушать музыку в режиме онлайн. Для соединения с Интернетом устройство использует порт Ethernet или протокол Wi-Fi, для синхронизации с техникой – Bluetooth, а для приёма большого числа каналов – пять ТВ-тюнеров разных типов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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