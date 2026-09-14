Телевизор Samsung UE85M70HAUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
189
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.15х1.2х0.25
Вес, кг.
30.2
Описание товара Телевизор Samsung UE85M70HAUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый
Телевизор Samsung UE85M70HAUXPY с диагональю 85" и разрешением 3840?2160 пикселей создаёт изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена LED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением Tizen OS, что расширяет функционал и упрощает управление.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
189
Страна производитель
Египет
Телевизор Samsung UE85M70HAUXPY с диагональю 85" и разрешением 3840?2160 пикселей создаёт изображение в формате 4K Ultra HD. Модель оснащена LED-панелью с Mini-LED подсветкой и работает под управлением Tizen OS, что расширяет функционал и упрощает управление.
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Телевизор Samsung UE85M70HAUXPY 85" LED 4K Ultra HD черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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