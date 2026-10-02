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Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO)

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Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 1
Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 2
Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 3
Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 4
Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 5
Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 1
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 2
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 3
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 4
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 5
  • Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638469
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
48х46х43
Вес, кг.
1.58

Описание товара Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO)

Разработан для предотвращения изгиба печатной платы. Причудливый внешний вид делает видеокарту более легендарной визуально. Это также помогает улучшить охлаждение благодаря термопрокладкам премиум-класса, оснащенным задней стороной.

Отзывы о товаре Видеокарта AsRock RX7800XT Challenger 16GB (RX7800XT CL 16GO)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Видеокарты
Описание
Разработан для предотвращения изгиба печатной платы. Причудливый внешний вид делает видеокарту более легендарной визуально. Это также помогает улучшить охлаждение благодаря термопрокладкам премиум-класса, оснащенным задней стороной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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