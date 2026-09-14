Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7
Видеокарта Asus на базе графического процессора GeForce RTX 5070 представляет собой мощное решение для современного гейминга и профессиональных задач. С оснащением новейшим интерфейсом PCI-E 5.0, эта карта обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет максимально раскрыть потенциал вашего оборудования. С возможностью подключения до 4 мониторов и поддержкой максимального разрешения 7680x4320 пикселей, Asus GeForce RTX 5070 подходит для создания многоэкранных конфигураций, а также для работы с контентом высокого разрешения. Объем видеопамяти в 12 Гб и использование инновационной видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц гарантируют невероятную скорость обработки данных и высокую производительность в самых требовательных приложениях. Активное охлаждение эффективно снижает температуру, сохраняя стабильную работу даже при максимальных нагрузках, в то время как производительность графического процессора, работающего на частоте 2610 МГц, обеспечивает безупречное качество графики. С техпроцессом в 5 нм и разрядностью шины памяти 192 бит, эта видеокарта демонстрирует передовую инженерную мысль и технологические достижения, принятые во внимание компании NVIDIA. Длина карты в 329 мм делает её совместимой с большинством современных корпусов, а наличие разъемов HDMI и DisplayPort позволяет легко интегрировать её в любую систему. Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 — это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновациями.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
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