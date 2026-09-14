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Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7

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Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 1
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 2
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 3
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 4
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 5
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 6
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 7
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 8
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 9
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 10
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 11
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 12
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 13
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 14
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 15
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 16
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 17
Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 18
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Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 1
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 2
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  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 5
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 6
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 7
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 8
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 9
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 10
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 11
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 12
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 13
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 14
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 15
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 16
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 17
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 18
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 19
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 20
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733063
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
329
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х9
Вес, кг.
1.9

Описание товара Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7

Видеокарта Asus на базе графического процессора GeForce RTX 5070 представляет собой мощное решение для современного гейминга и профессиональных задач. С оснащением новейшим интерфейсом PCI-E 5.0, эта карта обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет максимально раскрыть потенциал вашего оборудования. С возможностью подключения до 4 мониторов и поддержкой максимального разрешения 7680x4320 пикселей, Asus GeForce RTX 5070 подходит для создания многоэкранных конфигураций, а также для работы с контентом высокого разрешения. Объем видеопамяти в 12 Гб и использование инновационной видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц гарантируют невероятную скорость обработки данных и высокую производительность в самых требовательных приложениях. Активное охлаждение эффективно снижает температуру, сохраняя стабильную работу даже при максимальных нагрузках, в то время как производительность графического процессора, работающего на частоте 2610 МГц, обеспечивает безупречное качество графики. С техпроцессом в 5 нм и разрядностью шины памяти 192 бит, эта видеокарта демонстрирует передовую инженерную мысль и технологические достижения, принятые во внимание компании NVIDIA. Длина карты в 329 мм делает её совместимой с большинством современных корпусов, а наличие разъемов HDMI и DisplayPort позволяет легко интегрировать её в любую систему. Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 — это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновациями.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS TUF-RTX5070-O12G-GAMING//RTX5070,HDMI*2,DP*3,12G,D7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
329
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Asus на базе графического процессора GeForce RTX 5070 представляет собой мощное решение для современного гейминга и профессиональных задач. С оснащением новейшим интерфейсом PCI-E 5.0, эта карта обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет максимально раскрыть потенциал вашего оборудования. С возможностью подключения до 4 мониторов и поддержкой максимального разрешения 7680x4320 пикселей, Asus GeForce RTX 5070 подходит для создания многоэкранных конфигураций, а также для работы с контентом высокого разрешения. Объем видеопамяти в 12 Гб и использование инновационной видеопамяти типа GDDR7 с частотой 28000 МГц гарантируют невероятную скорость обработки данных и высокую производительность в самых требовательных приложениях. Активное охлаждение эффективно снижает температуру, сохраняя стабильную работу даже при максимальных нагрузках, в то время как производительность графического процессора, работающего на частоте 2610 МГц, обеспечивает безупречное качество графики. С техпроцессом в 5 нм и разрядностью шины памяти 192 бит, эта видеокарта демонстрирует передовую инженерную мысль и технологические достижения, принятые во внимание компании NVIDIA. Длина карты в 329 мм делает её совместимой с большинством современных корпусов, а наличие разъемов HDMI и DisplayPort позволяет легко интегрировать её в любую систему. Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 — это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью и инновациями.
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Отзывы


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