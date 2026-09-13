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Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing

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Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 3
Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro RTX A2000
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
562
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706488
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
562
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing

NVIDIA RTX A2000 12GB - профессиональная видеокарта на Ampere для компактных рабочих станций, где нужны RTX-возможности (ray tracing и AI-ускорение) и при этом важны умеренное энергопотребление и небольшие габариты. Это низкопрофильное двухслотовое решение с активным охлаждением и 12 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC, которое часто берут как "универсальный профессиональный минимум" для CAD и DCC.

Для кого и под какие задачи

RTX A2000 12GB подходит инженерам, архитекторам, дизайнерам и тем, кто работает с 3D-сценами и визуализацией на рабочем месте, а не на отдельной рендер-ферме. Она также уместна в небольших компаниях, где один ПК закрывает и рабочие задачи, и визуальные презентации, но конфигурацию всё равно приходится подбирать с учётом реальной нагрузки и критичности проектов.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX A2000 12GB 3 328 CUDA-ядер, 104 Tensor-ядра, 26 RT-ядер и 12 ГБ GDDR6 с ECC на 192-битной шине. Максимальное потребление около 70 Вт позволяет использовать карту в сравнительно компактных рабочих станциях без избыточных требований к питанию, что удобно для апгрейда готовых систем.

Подключения и рабочая среда

Такие карты часто используют четыре mini-DisplayPort, что удобно для многомониторных конфигураций и рабочих столов с большим количеством окон. В сценариях с несколькими дисплеями это практичнее, чем "гонка герцовок": удобство и читаемость интерфейса часто дают более заметный эффект на продуктивность.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A2000 12GB - удачный баланс для компактной рабочей станции, но она не заменяет старшие RTX-карты там, где нужны очень большие сцены, тяжёлый GPU-рендер или большие AI-модели: в таких проектах важен и объём памяти, и общий класс GPU. И, как и для любого рабочего сценария, ECC и профессиональные драйверы не отменяют базовых практик надёжности: важные данные должны иметь резервные копии и понятный план восстановления.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX A2000 Graphics Cards (ATX installed, LP included) 12GB, Bulk Packing




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A2000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
562
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX A2000 12GB - профессиональная видеокарта на Ampere для компактных рабочих станций, где нужны RTX-возможности (ray tracing и AI-ускорение) и при этом важны умеренное энергопотребление и небольшие габариты. Это низкопрофильное двухслотовое решение с активным охлаждением и 12 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC, которое часто берут как "универсальный профессиональный минимум" для CAD и DCC.

Для кого и под какие задачи

RTX A2000 12GB подходит инженерам, архитекторам, дизайнерам и тем, кто работает с 3D-сценами и визуализацией на рабочем месте, а не на отдельной рендер-ферме. Она также уместна в небольших компаниях, где один ПК закрывает и рабочие задачи, и визуальные презентации, но конфигурацию всё равно приходится подбирать с учётом реальной нагрузки и критичности проектов.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX A2000 12GB 3 328 CUDA-ядер, 104 Tensor-ядра, 26 RT-ядер и 12 ГБ GDDR6 с ECC на 192-битной шине. Максимальное потребление около 70 Вт позволяет использовать карту в сравнительно компактных рабочих станциях без избыточных требований к питанию, что удобно для апгрейда готовых систем.

Подключения и рабочая среда

Такие карты часто используют четыре mini-DisplayPort, что удобно для многомониторных конфигураций и рабочих столов с большим количеством окон. В сценариях с несколькими дисплеями это практичнее, чем "гонка герцовок": удобство и читаемость интерфейса часто дают более заметный эффект на продуктивность.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A2000 12GB - удачный баланс для компактной рабочей станции, но она не заменяет старшие RTX-карты там, где нужны очень большие сцены, тяжёлый GPU-рендер или большие AI-модели: в таких проектах важен и объём памяти, и общий класс GPU. И, как и для любого рабочего сценария, ECC и профессиональные драйверы не отменяют базовых практик надёжности: важные данные должны иметь резервные копии и понятный план восстановления.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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