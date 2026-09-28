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Пушка тепловая BALLU BKR-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая BALLU BKR-3

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Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 6
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 7
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 8
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 9
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 10
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 11
Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
200
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 1
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 2
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 3
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 4
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 5
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 6
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 7
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 8
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 9
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 10
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 11
  • Пушка тепловая BALLU BKR-3 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пушка тепловая BALLU BKR-3
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
200
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Ширина, см
210
Высота, см
22.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х17
Вес, кг.
2

Описание товара Пушка тепловая BALLU BKR-3

Электрические тепловые пушки Ballu серии BKR - это профессиональные тепловентиляторы для направленного нагрева в круглом металлическом корпусе. Они хорошо подходят для локального обогрева и поддержания нужной температуры в небольших помещениях. Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Особенностью серии является поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Пушки оснащены долговечным металлокерамическим нагревательным элементом класса «А», который исключает возможность перегрева и обеспечивает экономию электроэнергии, а внутренний терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. Поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Долговечный металлокерамический нагревательный элемент класса «А». Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Режим вентиляции. Тепловая пушка; Блок управления-ручка; Воздуховыпускная решетка; Ручка-подставка; Воздухозаборная решетка; Поворотный корпус; Фиксатор; Инструкция; Гарантийный талон.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая BALLU BKR-3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
200
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Ширина, см
210
Высота, см
22.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрические тепловые пушки Ballu серии BKR - это профессиональные тепловентиляторы для направленного нагрева в круглом металлическом корпусе. Они хорошо подходят для локального обогрева и поддержания нужной температуры в небольших помещениях. Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Особенностью серии является поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Пушки оснащены долговечным металлокерамическим нагревательным элементом класса «А», который исключает возможность перегрева и обеспечивает экономию электроэнергии, а внутренний терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. Поворотная опора с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса и изменения угла теплового потока. Долговечный металлокерамический нагревательный элемент класса «А». Благодаря небольшим размерам и удобной ручке тепловую пушку легко переносить и хранить. Режим вентиляции. Тепловая пушка; Блок управления-ручка; Воздуховыпускная решетка; Ручка-подставка; Воздухозаборная решетка; Поворотный корпус; Фиксатор; Инструкция; Гарантийный талон.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая BALLU BKR-3 - по цене 1890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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