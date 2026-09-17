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Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ

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Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 1
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 2
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 3
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 4
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 5
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 6
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 7
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 8
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 9
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 10
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 11
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 12
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 13
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 14
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 15
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 16
Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
423
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 1
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 2
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 3
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 4
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 5
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 6
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 7
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 8
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 9
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 10
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 11
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 12
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 13
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 14
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 15
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 16
  • Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
423
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
40
Ширина, см
30
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х25
Вес, кг.
4.9

Описание товара Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ

Тепловая пушка (тепловентилятор) Denzel DHC 5-400 96428 с керамическим нагревательным элементом работает на мощности 0,04/3/5 кВт. Пригодится в любую погоду: в холод обогреет помещение, в теплое время года может использоваться как вентилятор. Также пушка применяется во время отделочных работ для просушки поверхностей — окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек и т.д. Максимальной мощности 5 кВт хватит для обогрева помещения площадью до 50 кв.м. Работа тепловентилятора не доставляет дискомфорт, безопасна для здоровья людей и животных, поскольку керамический нагревательный элемент не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.,Внимание! Тепловая пушка поставляется с установленным кабелем питания и силовой вилкой 230 В / 32 А, для подключения используется силовая розетка 230 В / 32 А (обычные бытовые розетки не рассчитаны на мощность 5 кВт).

Преимущества

  • Безопасность — биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, также предусмотрен дополнительный аварийный термодатчик.
  • Защита пользователя — передняя и задняя решетки на корпусе предотвращают случайный контакт с рабочими элементами.
  • Простое управление — при включении загорается световой индикатор, а для переключения режимов и установки температуры служат два механических тумблера.
  • Встроенный термостат — заданная температура автоматически поддерживается без участия пользователя.
  • Регулировка угла наклона корпуса — поток нагретого воздуха можно направлять на конкретную область для эффективной просушки и обогрева.
  • Защита от коррозии — металлический корпус окрашен термостойкой краской.
  • Устойчивая конструкция — широкая опора с 4 ножками исключает опрокидывание тепловентилятора.
  • Удобное хранение и транспортировка — пушка весит всего 1,7 кг, на корпусе предусмотрена рукоятка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
423
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
40
Ширина, см
30
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Описание

Тепловая пушка (тепловентилятор) Denzel DHC 5-400 96428 с керамическим нагревательным элементом работает на мощности 0,04/3/5 кВт. Пригодится в любую погоду: в холод обогреет помещение, в теплое время года может использоваться как вентилятор. Также пушка применяется во время отделочных работ для просушки поверхностей — окрашенных и оштукатуренных стен, стяжек и т.д. Максимальной мощности 5 кВт хватит для обогрева помещения площадью до 50 кв.м. Работа тепловентилятора не доставляет дискомфорт, безопасна для здоровья людей и животных, поскольку керамический нагревательный элемент не сушит воздух и не выделяет вредных веществ.,Внимание! Тепловая пушка поставляется с установленным кабелем питания и силовой вилкой 230 В / 32 А, для подключения используется силовая розетка 230 В / 32 А (обычные бытовые розетки не рассчитаны на мощность 5 кВт).

Преимущества

  • Безопасность — биметаллический многоразовый предохранитель отключает питание при перегреве, также предусмотрен дополнительный аварийный термодатчик.
  • Защита пользователя — передняя и задняя решетки на корпусе предотвращают случайный контакт с рабочими элементами.
  • Простое управление — при включении загорается световой индикатор, а для переключения режимов и установки температуры служат два механических тумблера.
  • Встроенный термостат — заданная температура автоматически поддерживается без участия пользователя.
  • Регулировка угла наклона корпуса — поток нагретого воздуха можно направлять на конкретную область для эффективной просушки и обогрева.
  • Защита от коррозии — металлический корпус окрашен термостойкой краской.
  • Устойчивая конструкция — широкая опора с 4 ножками исключает опрокидывание тепловентилятора.
  • Удобное хранение и транспортировка — пушка весит всего 1,7 кг, на корпусе предусмотрена рукоятка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество тепловой пушки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловентилятор) DHC 5-400, 230В, 0,04/3/5 кВ - купить по цене 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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