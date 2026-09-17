Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
В наличии
Код товара: 748029
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
Термостат
нет
Вентиляция без нагрева
нет
Тип топлива
газ
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
25
Ширина, см
21.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х22
Вес, кг.
4.11
Описание товара Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан
Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
- Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
- Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
- Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
- Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
- Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
- Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
- Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
- Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
Газовая тепловая пушка - 1 штРучка - 1 штШланг газовый - 1 штРедуктор - 1 штХомут - 2 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
газовый
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
0
Термостат
нет
Вентиляция без нагрева
нет
Тип топлива
газ
Развернуть
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
25
Ширина, см
21.5
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Газовая тепловая пушка Denzel GHG-10 96476 мощностью 10 кВт работает на смеси пропан-бутан и выдает тепловой поток со скоростью 300 м?/ч. Используется для обогрева складов, цехов, гаражей, теплиц и других нежилых помещений площадью до 100 м?. Будет полезна на строительных площадках и в производственных помещениях, а также для монтажа натяжных потолков.
Преимущества
- Прочность и долговечность — передняя решетка изготовлена из нержавеющей стали, стальной корпус покрыт термостойкой краской для защиты от коррозии.
- Система безопасности — подача газа и электропитание будут отключены в случае перегрева или при отсутствии пламени.
- Быстрый старт — для запуска тепловой пушки предусмотрен пьезоподжиг.
- Экономичность — расход газа составляет 0,7 кг/ч, что позволяет реже менять баллон.
- Безопасность — выключатель питания закрыт влагозащитным кожухом, задняя решетка предотвращает попадание посторонних предметов и поломку оборудования.
- Устойчивость — благодаря широкой платформе пушка не опрокидывается во время работы.
- Готовность к работе — сетевая вилка, газовый шланг и редуктор входят в комплект поставки.
- Привлекательный внешний вид — выполненная в оригинальном дизайне пушка эффектно смотрится в помещении.
- Удобная транспортировка — пушка весит 3,8 кг, а на корпусе имеется эргономичная ручка.
- Гарантия 3 года — качество газовой тепловой пушки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка DENZEL 96476, GHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, пропан-бутан - стоимость товара 4040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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