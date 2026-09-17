Дизельная тепловая пушка MTX 98904, DHB-10i, 10 кВт, 400 м3/ч, прямой нагрев, термостат
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Характеристики
Описание товара Дизельная тепловая пушка MTX 98904, DHB-10i, 10 кВт, 400 м3/ч, прямой нагрев, термостат
Дизельная тепловая пушка MTX DHB-10i 98904 тепловой мощностью 10 кВт и производительностью 400 м3/ч, с прямым типом нагрева и термостатом, предназначена для обогрева складов, цехов, теплиц и других нежилых помещений. Также используется на производстве и в строительстве: для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей.
Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию!
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро прогреть воздух в помещении до нужной температуры.
- Автономность — встроенный термостат поддерживает заданную температуру без участия пользователя.
- Удобный контроль работы — LED-дисплей отображает значения текущей и заданной температуры, а также выводит сообщения об ошибках, манометр позволяет следить за давлением топливного насоса.
- Экономичность — полного бака хватает более чем на 15 часов работы.
- Термозащита — в случае перегрева на LED-дисплее возникает ошибка и дизельная пушка отключается.
- Бесперебойная работа — индикатор уровня топлива позволяет вовремя проводить заправку.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак, воздушные фильтры обеспечивают чистый поток воздуха.
- Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Дизельная тепловая пушка MTX DHB-10i 98904 тепловой мощностью 10 кВт и производительностью 400 м3/ч, с прямым типом нагрева и термостатом, предназначена для обогрева складов, цехов, теплиц и других нежилых помещений. Также используется на производстве и в строительстве: для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей.
Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию!
Преимущества
- Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро прогреть воздух в помещении до нужной температуры.
- Автономность — встроенный термостат поддерживает заданную температуру без участия пользователя.
- Удобный контроль работы — LED-дисплей отображает значения текущей и заданной температуры, а также выводит сообщения об ошибках, манометр позволяет следить за давлением топливного насоса.
- Экономичность — полного бака хватает более чем на 15 часов работы.
- Термозащита — в случае перегрева на LED-дисплее возникает ошибка и дизельная пушка отключается.
- Бесперебойная работа — индикатор уровня топлива позволяет вовремя проводить заправку.
- Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак, воздушные фильтры обеспечивают чистый поток воздуха.
- Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка MTX 98904, DHB-10i, 10 кВт, 400 м3/ч, прямой нагрев, термостат