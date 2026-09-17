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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 14
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 15
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 16
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 17
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 18
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 17
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 18
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев
11 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Термостат
нет
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
12
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
0
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х42х34
Вес, кг.
11.58

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-10 96481 мощностью 10 кВт и производительностью 300 м?/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 100 м?. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое. ,


Преимущества

Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Тепловая пушка - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
10
Термостат
нет
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
12
Развернуть
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
0
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
140
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-10 96481 мощностью 10 кВт и производительностью 300 м?/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 100 м?. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое. ,


Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96481, DHG-10, 10 кВт, 300 м3/ч, прямой нагрев - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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