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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 13
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 14
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 15
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 16
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 17
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 18
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
25
Производительность, м?/ч
600
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 17
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 18
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат
13 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
25
Производительность, м?/ч
600
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
19
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
170
Ширина, см
81
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х34
Вес, кг.
15.82

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-25i 96483 номинальной тепловой мощностью 25 кВт и производительностью 600 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает на 10 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
  • Встроенный термостат — заданная температура в помещении поддерживается автоматически, без участия пользователя.
  • Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
  • Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
  • Удобное перемещение — пушка оснащена транспортировочной ручкой.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.



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Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
25
Производительность, м?/ч
600
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Развернуть
Объём топливного бака, л
19
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
170
Ширина, см
81
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-25i 96483 номинальной тепловой мощностью 25 кВт и производительностью 600 куб. м/ч, с прямым типом нагрева, с электронным термостатом, предназначена для обогрева цехов, складов, теплиц и других нежилых помещений. Используется в строительстве и на производстве. Пушка характеризуется низким расходом топлива: полного бака хватает на 10 часов работы. Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро поднять температуру воздуха в помещении.
  • Встроенный термостат — заданная температура в помещении поддерживается автоматически, без участия пользователя.
  • Термозащита — в случае перегрева пушка отключается, что предотвращает ее поломку.
  • Встроенная система безопасности — датчик наличия пламени прекращает подачу топлива при отсутствии горения.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак.
  • Легкий старт — трансформаторная система поджига обеспечивает быстрый запуск пушки.
  • Удобное перемещение — пушка оснащена транспортировочной ручкой.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96483, DHG-25i, 25 кВт, 600 м3/ч, прямой нагрев, термостат - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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