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Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000

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Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 1
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 2
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 3
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 4
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 5
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 6
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 7
Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 1
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 2
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 3
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 4
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 5
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 6
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 7
  • Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 660 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000
18 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
20 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Ширина, см
32
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х48х30
Вес, кг.
19

Описание товара Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000

Высокоэффективный дизельный теплогенератор прямого нагрева работающий на дизельном топливе для всех климатических условий. Оптимально подходит для сушки и прогрева на строительных площадках складских комплексов и проветриваемых помещений. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. ЗУБР - тепло всегда и везде



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка
Максимальный воздухообмен
300 м3/час
Мощность обогрева
20 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Ширина, см
32
Высота, см
49
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоэффективный дизельный теплогенератор прямого нагрева работающий на дизельном топливе для всех климатических условий. Оптимально подходит для сушки и прогрева на строительных площадках складских комплексов и проветриваемых помещений. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. ЗУБР - тепло всегда и везде


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая Зубр Мастер ДП-К7-20000 – стоимость товара 18660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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