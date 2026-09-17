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Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат

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Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 1
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 2
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 3
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 4
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 5
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 6
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 7
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 8
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 9
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 10
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 11
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 12
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 13
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 14
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 15
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 16
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
450
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 13
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 14
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 15
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 16
  • Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб. 
Начислим 175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат
10 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
450
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
19
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х38
Вес, кг.
13.9

Описание товара Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат

Дизельная тепловая пушка MTX DHB-20i 98905 номинальной тепловой мощностью 20 кВт и производительностью 450 м3/ч, с прямым типом нагрева и термостатом, предназначена для обогрева складов, цехов, теплиц и других нежилых помещений. Также используется на производстве и в строительстве: для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей.

Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию!

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро прогреть воздух в помещении до нужной температуры.
  • Автономность — встроенный термостат поддерживает заданную температуру без участия пользователя.
  • Удобный контроль работы — LED-дисплей отображает значения текущей и заданной температуры, а также выводит сообщения об ошибках, манометр позволяет следить за давлением топливного насоса.
  • Экономичность — полного бака хватает более чем на 13 часов работы.
  • Термозащита — в случае перегрева на LED-дисплее возникает ошибка и дизельная пушка отключается.
  • Бесперебойная работа — индикатор уровня топлива позволяет вовремя проводить заправку.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак, воздушные фильтры обеспечивают чистый поток воздуха.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.



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Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Тип установки
напольный
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
450
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
19
Напряжение сети
230 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка MTX DHB-20i 98905 номинальной тепловой мощностью 20 кВт и производительностью 450 м3/ч, с прямым типом нагрева и термостатом, предназначена для обогрева складов, цехов, теплиц и других нежилых помещений. Также используется на производстве и в строительстве: для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей.

Важно: в обогреваемом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию!

Преимущества

  • Эффективность — система прямого нагрева позволяет быстро прогреть воздух в помещении до нужной температуры.
  • Автономность — встроенный термостат поддерживает заданную температуру без участия пользователя.
  • Удобный контроль работы — LED-дисплей отображает значения текущей и заданной температуры, а также выводит сообщения об ошибках, манометр позволяет следить за давлением топливного насоса.
  • Экономичность — полного бака хватает более чем на 13 часов работы.
  • Термозащита — в случае перегрева на LED-дисплее возникает ошибка и дизельная пушка отключается.
  • Бесперебойная работа — индикатор уровня топлива позволяет вовремя проводить заправку.
  • Защита от засорения — топливный фильтр препятствует попаданию посторонних частиц в бак, воздушные фильтры обеспечивают чистый поток воздуха.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка MTX 98905, DHB-20i, 20 кВт, 450 м3/ч, прямой нагрев, термостат - стоимость товара 10910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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