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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев

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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 1
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 2
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 3
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 4
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 5
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 6
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 7
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 8
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 9
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 10
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 11
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 12
  • Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев
12 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Объём топливного бака, л
22
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х45х37
Вес, кг.
15.36

Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-20 96482 мощностью 20 кВт и производительностью 500 куб. м/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 200 кв. м. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое.

Преимущества

  • Встроенная система безопасности — подача топлива прекращается в случае затухания пламени, перегрева и отключения питания.
  • Эффективность — благодаря системе прямого нагрева и теплоотражающему экрану воздух в помещении прогревается быстро и равномерно.
  • Низкий расход топлива — продолжительность работы без дозаправки составляет 6 часов.
  • Датчик уровня топлива — своевременная заправка бака позволяет избежать перерывы в работе.
  • Защита от засорения — встроенный фильтр грубой очистки препятствует попаданию в топливную систему посторонних частиц.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.



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Отзывы о товаре Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Дизельная тепловая пушка - 1 штРукоятка - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал корпуса
пластик, металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
20
Производительность, м?/ч
500
Термостат
да
Степень защиты
IP10
Тип топлива
дизельное
Развернуть
Объём топливного бака, л
22
Напряжение сети
230 В
Расход топлива, л/ч
1
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
230
Страна производитель
Китай
Описание

Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-20 96482 мощностью 20 кВт и производительностью 500 куб. м/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 200 кв. м. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое.

Преимущества

  • Встроенная система безопасности — подача топлива прекращается в случае затухания пламени, перегрева и отключения питания.
  • Эффективность — благодаря системе прямого нагрева и теплоотражающему экрану воздух в помещении прогревается быстро и равномерно.
  • Низкий расход топлива — продолжительность работы без дозаправки составляет 6 часов.
  • Датчик уровня топлива — своевременная заправка бака позволяет избежать перерывы в работе.
  • Защита от засорения — встроенный фильтр грубой очистки препятствует попаданию в топливную систему посторонних частиц.
  • Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дизельная тепловая пушка DENZEL 96482, DHG-20, 20 кВт, 500 м3/ч, прямой нагрев - стоимость товара 12070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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