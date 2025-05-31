Пылесос ручной Kitfort КТ-5159
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Характеристики
Описание товара Пылесос ручной Kitfort КТ-5159
Ручной беспроводной пылесос КТ-5159 Портативное и компактное устройство. Он легко справится с пылью и мусором. Небольшие габариты и малый вес прибора делают процесс уборки простым и удобным! В комплекте с пылесосом идёт насадка «2 в 1», которая сочетает в себе узкую насадку для труднодоступных мест и ворсовую щётку для очистки поверхностей от шерсти, а также ей удобно убирать решётчатые поверхности. Фильтр грубой очистки отсеивает крупные и средние частицы мусора. Фильтр тонкой очистки класса HB10 останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали в воздух. Идеально для качественной уборки! Панель управления пылесосом находится на корпусе. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. При включении прибора на корпусе загораются индикаторы заряда, которые показывают уровень заряда батареи.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, с регулировкой мощности
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Достоинства:
Комментарий:
Для своего мини размера,огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный за свои деньги.Пришел вовремя.Испытали сразу.Кошачью шерсть собрал на ура.Будем пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
состояние нормальное,но фильтр на пылесос невозможно найти,сменный.Хорошо тянет пыль,мусор,но шумный.Было бы впечатление отличное,если бы производитель фильтры предлагал в наличии,а найти его не возможно(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос,превзошел ожидания если честно говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. Вертикальный пылесос 2 в 1 КТ-5156 сделан аккуратно, лёгкий в обслуживании. Пользоваться пылесосом удобно, шнур достаточно длинный. Мощности вполне хватает, сосет пыль и мусор даже очень здорово для своих небольших габаритов. Места занимает совсем мало, в хранении удобен. Спасибо фирме Kitfort- делают очень полезные вещи по доступным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос, удобный в использовании. Скорость хорошая, не шумный. Стильный дизай. Очень хорошо очищает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Пахнет только сильно, может пройдет. Но боюсь, как бы не перегорел. Может посоветуете как быть. Среди других пылесосов выбор пал на пылесос именно этого производителя. Так как есть уже другая техника этой фирмы, и ее работой я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
классный пылесос. миниатюрный , аккуратнетький, но очень мощный. была приятно удивлена. )) очень маневренный и лёгкий в использовании. спасибо производителю и магазину !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный! Попробовали в первый же день покупки, очень мощный, хорошо всасывает, ничего после себя не оставляет. Очень легкий и мобильный, удобно убирать труднодоступные места. Сразу же после покупки посоветовали пылесос родителям, они в восторге, тоже пользуются чуть ли не ежедневно!
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Брале теще. Ей пойдет )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. хорошо всасывает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Собирает мусор хорошо , но отверстие из которого выходит воздух, раздувает мусор .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный вариант для сьемной квартиры-для ежедневной уборки отлично
Достоинства:
Комментарий:
для своей мощности нормальный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, сделан качественно. Претензий к уборке нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос для ежедневной уборки - легкий, но мощный. Да и для "генеральной" уборки незаменимая вещь - когда после него моешь пол, ничего на тряпку не пристает и мыть гораздо быстрее. Фильтры лучше сразу заказать с запасом, так его мощность не просядет из-за такой мелочи как забитый фильтр, но фильтр конечно до какого-то момента можно просто помыть водой. При первом тестировании собрал у нас столько пыли, что страшно смотреть. Так что теперь пылесосим через день и все равно он где-то находит пыть (не производит же он ее сам?) На коврах конечно не хватает щетки на насадке, но никто и не надеялся что он решит все проблемы, будет чистить ковры, мыть полы и еще завтрак приготовит. Даже для пожилого человека он легкий и удобный по высоте. Длины провода нам хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий. Когда работает начинает пахнуть паленым пластиком. Из-за этого пропылесосить можно только небольшую площадь приходится выключать . Думаю долго не прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, но очень слабо работает. На генеральрую уборку слабоват, а для ежедневной уборки в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации с 4 окт 2024 года. Пользуюсь ежедневно. Со свое задачей справляется на ура Легкий, маневренный, мощный, легко чистится, можно промывать пылесборник и фильтр под водой, высыхает и как новый, никаких лишних запахов. Хорошо, что не нужно таскать за собой громоздкий обычный пылесос. Единственное для ковров, наверное, будет слабоват, у меня их нет, поэтому по их уборке не подскажу. Для ежедневного поддержания чистоты рекомендую однозначно. Воздух дует немного в сторону пола, поэтому пыль может разлетаться, что не очень удобно и бесит, когда видишь при падающем солнечном свете) в целом норм инструмент за 3 тр
Достоинства:
Комментарий:
Нет,слов,компактный,почти без шума,удобно держать,и место не занимает,мыть 5 секунд,убирает чисто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился пылесос. хоть и небольшая ценовая категория, свои функции выполняет на ура. еще и в подарочек подарили магнитик. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, хорошо убирается, сильно шумный, 5 метров шнур-очень удобно, два раза контейнер встряхивала и высыпала мусор , было очень много мусора после ремонта, справился , всасываемость хорошая, единственное немного не устойчив, все время в стоячем виде куда-то ведёт шваберку-пылесос, а так норм, быстро прибраться пойдёт, а ещё быстро нагревается, ну наверное сейчас вся техника быстро нагревается -это скорее всего норма, хотя кто знает ....вообщем-то пылесос мне нравиться . использовала 4 мес, время пришло поделиться работоспособностью пылесоса, стал плохо всасывать мусор , убрала фильтр, стало лучше, забивается контейнер-нужно часто чистить контейнер(встряхивать от ), крышка контейнера совсем плохо стала открываться, пошли тренинги по пластиковому отсеку, пылесосю редко, пылесос хорош тогда, когда новый , и мало мусора совсем, для малогабаритной квартиры, ковры(дорожки) почти не чистить не справляется, нитки, жесть не собирает, одно хоть радует,что купила за 2990 руб цена как бы оправдывает.... за большее бы не купила такой пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Для мелкой уборки, отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцие справляется. для небольшой квартиры вполне подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший маленький помощник.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всем хорош но только воздух с пылью уходит в комнату. Воздуховод может надо было в другом месте установить.
Достоинства:
Комментарий:
отлисная замена веника, легкий
Отзывы о товаре Пылесос ручной Kitfort КТ-5159
Достоинства:
Комментарий:
Для своего мини размера,огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный за свои деньги.Пришел вовремя.Испытали сразу.Кошачью шерсть собрал на ура.Будем пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
состояние нормальное,но фильтр на пылесос невозможно найти,сменный.Хорошо тянет пыль,мусор,но шумный.Было бы впечатление отличное,если бы производитель фильтры предлагал в наличии,а найти его не возможно(
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос,превзошел ожидания если честно говорить!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление от товара очень хорошее. Вертикальный пылесос 2 в 1 КТ-5156 сделан аккуратно, лёгкий в обслуживании. Пользоваться пылесосом удобно, шнур достаточно длинный. Мощности вполне хватает, сосет пыль и мусор даже очень здорово для своих небольших габаритов. Места занимает совсем мало, в хранении удобен. Спасибо фирме Kitfort- делают очень полезные вещи по доступным ценам.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший пылесос, удобный в использовании. Скорость хорошая, не шумный. Стильный дизай. Очень хорошо очищает. Советую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Пахнет только сильно, может пройдет. Но боюсь, как бы не перегорел. Может посоветуете как быть. Среди других пылесосов выбор пал на пылесос именно этого производителя. Так как есть уже другая техника этой фирмы, и ее работой я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
классный пылесос. миниатюрный , аккуратнетький, но очень мощный. была приятно удивлена. )) очень маневренный и лёгкий в использовании. спасибо производителю и магазину !
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный! Попробовали в первый же день покупки, очень мощный, хорошо всасывает, ничего после себя не оставляет. Очень легкий и мобильный, удобно убирать труднодоступные места. Сразу же после покупки посоветовали пылесос родителям, они в восторге, тоже пользуются чуть ли не ежедневно!
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Брале теще. Ей пойдет )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. хорошо всасывает. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Собирает мусор хорошо , но отверстие из которого выходит воздух, раздувает мусор .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный вариант для сьемной квартиры-для ежедневной уборки отлично
Достоинства:
Комментарий:
для своей мощности нормальный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, сделан качественно. Претензий к уборке нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос для ежедневной уборки - легкий, но мощный. Да и для "генеральной" уборки незаменимая вещь - когда после него моешь пол, ничего на тряпку не пристает и мыть гораздо быстрее. Фильтры лучше сразу заказать с запасом, так его мощность не просядет из-за такой мелочи как забитый фильтр, но фильтр конечно до какого-то момента можно просто помыть водой. При первом тестировании собрал у нас столько пыли, что страшно смотреть. Так что теперь пылесосим через день и все равно он где-то находит пыть (не производит же он ее сам?) На коврах конечно не хватает щетки на насадке, но никто и не надеялся что он решит все проблемы, будет чистить ковры, мыть полы и еще завтрак приготовит. Даже для пожилого человека он легкий и удобный по высоте. Длины провода нам хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий. Когда работает начинает пахнуть паленым пластиком. Из-за этого пропылесосить можно только небольшую площадь приходится выключать . Думаю долго не прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший, но очень слабо работает. На генеральрую уборку слабоват, а для ежедневной уборки в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
В эксплуатации с 4 окт 2024 года. Пользуюсь ежедневно. Со свое задачей справляется на ура Легкий, маневренный, мощный, легко чистится, можно промывать пылесборник и фильтр под водой, высыхает и как новый, никаких лишних запахов. Хорошо, что не нужно таскать за собой громоздкий обычный пылесос. Единственное для ковров, наверное, будет слабоват, у меня их нет, поэтому по их уборке не подскажу. Для ежедневного поддержания чистоты рекомендую однозначно. Воздух дует немного в сторону пола, поэтому пыль может разлетаться, что не очень удобно и бесит, когда видишь при падающем солнечном свете) в целом норм инструмент за 3 тр
Достоинства:
Комментарий:
Нет,слов,компактный,почти без шума,удобно держать,и место не занимает,мыть 5 секунд,убирает чисто.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился пылесос. хоть и небольшая ценовая категория, свои функции выполняет на ура. еще и в подарочек подарили магнитик. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
пылесос нормальный, хорошо убирается, сильно шумный, 5 метров шнур-очень удобно, два раза контейнер встряхивала и высыпала мусор , было очень много мусора после ремонта, справился , всасываемость хорошая, единственное немного не устойчив, все время в стоячем виде куда-то ведёт шваберку-пылесос, а так норм, быстро прибраться пойдёт, а ещё быстро нагревается, ну наверное сейчас вся техника быстро нагревается -это скорее всего норма, хотя кто знает ....вообщем-то пылесос мне нравиться . использовала 4 мес, время пришло поделиться работоспособностью пылесоса, стал плохо всасывать мусор , убрала фильтр, стало лучше, забивается контейнер-нужно часто чистить контейнер(встряхивать от ), крышка контейнера совсем плохо стала открываться, пошли тренинги по пластиковому отсеку, пылесосю редко, пылесос хорош тогда, когда новый , и мало мусора совсем, для малогабаритной квартиры, ковры(дорожки) почти не чистить не справляется, нитки, жесть не собирает, одно хоть радует,что купила за 2990 руб цена как бы оправдывает.... за большее бы не купила такой пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Для мелкой уборки, отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Со своей функцие справляется. для небольшой квартиры вполне подойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший маленький помощник.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всем хорош но только воздух с пылью уходит в комнату. Воздуховод может надо было в другом месте установить.
Достоинства:
Комментарий:
отлисная замена веника, легкий