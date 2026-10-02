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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141

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Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 1
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 2
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 3
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 4
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 5
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 6
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 1
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 2
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 3
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 4
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 5
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 6
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636964
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х18
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141

Кофемашина Kitfort КТ-7141 готовит ароматный кофе, который вы можете сразу взять с собой, т.к. в комплекте идет стакан с крышкой. Встроенная роторная кофемолка автоматически измельчит кофейные зёрна.

Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-7141




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Kitfort КТ-7141 готовит ароматный кофе, который вы можете сразу взять с собой, т.к. в комплекте идет стакан с крышкой. Встроенная роторная кофемолка автоматически измельчит кофейные зёрна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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