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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2)

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Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 1
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 2
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 3
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 4
Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 1
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 2
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 3
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 4
  • Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636926
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
113

Описание товара Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2)

Внешний бокс NETAC WH51 предназначен для размещения твердотельных накопителей, с помощью которых можно создать внешнее емкое хранилище данных. Он поддерживает накопители, соответствующие форм-фактору 2230, 2242, 2260 и 2280 с разъемами M.2. NETAC WH51 выполнен из прочного металла и пластика и обладает компактными размерами, гарантируя удобство при транспортировке. Подключение к совместимым устройствам и питание внешнего бокса осуществляются посредством интерфейса USB Type-C.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус Netac WH51 (NT07WH51-32C2)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
110x13x32
Материал корпуса
алюминий
Расположение блока питания
горизонтальное
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс NETAC WH51 предназначен для размещения твердотельных накопителей, с помощью которых можно создать внешнее емкое хранилище данных. Он поддерживает накопители, соответствующие форм-фактору 2230, 2242, 2260 и 2280 с разъемами M.2. NETAC WH51 выполнен из прочного металла и пластика и обладает компактными размерами, гарантируя удобство при транспортировке. Подключение к совместимым устройствам и питание внешнего бокса осуществляются посредством интерфейса USB Type-C.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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