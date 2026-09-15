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Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка

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Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 1
Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 2
Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 3
Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Franco Tonani
Альбом (сингл)
Night In Fonorama
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 1
  • Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 2
  • Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 3
  • Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636630
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Franco Tonani
Альбом (сингл)
Night In Fonorama
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Vamos, U-Boat, Drum - Ding, Hard Mode (Take 1), Juniors Idea, Stella By Starlight, Solar, Hard Mode (Take 2)

Отзывы о товаре Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Franco Tonani
Альбом (сингл)
Night In Fonorama
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Vamos, U-Boat, Drum - Ding, Hard Mode (Take 1), Juniors Idea, Stella By Starlight, Solar, Hard Mode (Take 2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franco Tonani - Night In Fonorama (8018344121086) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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