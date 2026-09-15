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Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка

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Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Zombie Attack
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538275865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Zombie Attack
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Zombie Attack, Acid Death, Mercenary, Maniac Forces, Alcohol, (Empty) Tankard, Trash Till Death, Chains, Poison, Screamin Victims

Отзывы о товаре Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Noise
Barcode
[4050538275865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Zombie Attack
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Zombie Attack, Acid Death, Mercenary, Maniac Forces, Alcohol, (Empty) Tankard, Trash Till Death, Chains, Poison, Screamin Victims
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - Zombie Attack (coloured) (4050538275865) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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