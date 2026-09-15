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Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка

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Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Two-Faced
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538270037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Two-Faced
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Death Penalty, R.T.V., Betrayed, Nation Over Nation, Days Of The Gun, Cities In Flames, Up From Zero, Two-Faced, Ich Brauch Meinen Suff, Cyberworld, Mainhattan, Jimmy B. Bad

Отзывы о товаре Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[4050538270037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
Two-Faced
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Death Penalty, R.T.V., Betrayed, Nation Over Nation, Days Of The Gun, Cities In Flames, Up From Zero, Two-Faced, Ich Brauch Meinen Suff, Cyberworld, Mainhattan, Jimmy B. Bad
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tankard - Two-Faced (coloured) (4050538270037) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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