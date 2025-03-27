Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка
The Amazing Kamikaze Syndrome - ремастированное переиздание одиннадцатого альбома группы Slade, выпущенного в 1983 году. Пластинка была спродюсирована в основном басистом Джимом Ли. Два сингла, вошедших в UK Top 10 с альбома, My Oh My и Run Runaway, были спродюсированы Джоном Пантером, работавшим со многими группами и музыкантами, такими как Japan, Procol Harum, Roxy Music, Doctors of Madness, Sad Caf? и Slade. Релиз представлен на цветном виниле с красными и оранжевыми брызгами. Slade - британская рок-группа, одна из лидеров глэм-рока начала 1970-х. Slade была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett &amp;amp;amp;amp; The Mavericks Нодди Холдером (вокал, ритм-гитара), Джимом Ли (бас-гитара, клавишные, скрипка), Дейвом Хиллом (гитара) и Доном Пауэлом (ударные).
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Это ремастированное переиздание альбома 1983 г. на оранжево - красном виниле . Диск произведен в Польше . Немного глуховатая запись . Оформление полностью оригинальное . о
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
В конце 1983 года Холдер сказал: «Весь альбом очень роковый, хотя некоторые из треков более сложные, чем мы делали раньше» . В целом альбом понравился . Рекомендую .
Отзывы о товаре Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка
Достоинства:
Это ремастированное переиздание альбома 1983 г. на оранжево - красном виниле . Диск произведен в Польше . Немного глуховатая запись . Оформление полностью оригинальное . о
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
В конце 1983 года Холдер сказал: «Весь альбом очень роковый, хотя некоторые из треков более сложные, чем мы делали раньше» . В целом альбом понравился . Рекомендую .