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Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 1
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 2
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 3
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 4
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 5
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
The Amazing Kamikaze Syndrome
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 1
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 2
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 3
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 4
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 5
  • Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538806250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
The Amazing Kamikaze Syndrome
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка

The Amazing Kamikaze Syndrome - ремастированное переиздание одиннадцатого альбома группы Slade, выпущенного в 1983 году. Пластинка была спродюсирована в основном басистом Джимом Ли. Два сингла, вошедших в UK Top 10 с альбома, My Oh My и Run Runaway, были спродюсированы Джоном Пантером, работавшим со многими группами и музыкантами, такими как Japan, Procol Harum, Roxy Music, Doctors of Madness, Sad Caf? и Slade. Релиз представлен на цветном виниле с красными и оранжевыми брызгами. Slade - британская рок-группа, одна из лидеров глэм-рока начала 1970-х. Slade была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett &amp;amp;amp;amp;amp; The Mavericks Нодди Холдером (вокал, ритм-гитара), Джимом Ли (бас-гитара, клавишные, скрипка), Дейвом Хиллом (гитара) и Доном Пауэлом (ударные).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка

27.03.2025
Олег

Достоинства:
Это ремастированное переиздание альбома 1983 г. на оранжево - красном виниле . Диск произведен в Польше . Немного глуховатая запись . Оформление полностью оригинальное . о

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
В конце 1983 года Холдер сказал: «Весь альбом очень роковый, хотя некоторые из треков более сложные, чем мы делали раньше» . В целом альбом понравился . Рекомендую .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538806250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
The Amazing Kamikaze Syndrome
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Amazing Kamikaze Syndrome - ремастированное переиздание одиннадцатого альбома группы Slade, выпущенного в 1983 году. Пластинка была спродюсирована в основном басистом Джимом Ли. Два сингла, вошедших в UK Top 10 с альбома, My Oh My и Run Runaway, были спродюсированы Джоном Пантером, работавшим со многими группами и музыкантами, такими как Japan, Procol Harum, Roxy Music, Doctors of Madness, Sad Caf? и Slade. Релиз представлен на цветном виниле с красными и оранжевыми брызгами. Slade - британская рок-группа, одна из лидеров глэм-рока начала 1970-х. Slade была образована в 1966 году бывшими участниками коллективов The Vendors и Steve Brett &amp;amp;amp;amp;amp; The Mavericks Нодди Холдером (вокал, ритм-гитара), Джимом Ли (бас-гитара, клавишные, скрипка), Дейвом Хиллом (гитара) и Доном Пауэлом (ударные).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.03.2025
Олег

Достоинства:
Это ремастированное переиздание альбома 1983 г. на оранжево - красном виниле . Диск произведен в Польше . Немного глуховатая запись . Оформление полностью оригинальное . о

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
В конце 1983 года Холдер сказал: «Весь альбом очень роковый, хотя некоторые из треков более сложные, чем мы делали раньше» . В целом альбом понравился . Рекомендую .


Slade - The Amazing Kamikaze Syndrome (coloured) (4050538806250) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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