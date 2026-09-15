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Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка

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Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 1
Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 2
Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 3
Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Sahib Shihab
Альбом (сингл)
Seeds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 1
  • Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 2
  • Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 3
  • Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Sahib Shihab
Альбом (сингл)
Seeds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seeds, Peters Waltz, Set Up, Wholl Buy My Dream, Jay Jay, Another Samba, My KindA World, Uma Fita De Tres Cores, Mauve, The Wild Man



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rearward
Barcode
[8018344121222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Sahib Shihab
Альбом (сингл)
Seeds
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seeds, Peters Waltz, Set Up, Wholl Buy My Dream, Jay Jay, Another Samba, My KindA World, Uma Fita De Tres Cores, Mauve, The Wild Man


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sahib Shihab - Seeds (8018344121222) виниловая пластинка - купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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