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Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка

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Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 1
Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 2
Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 3
Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 4
Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 5
Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
ASYNC
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 1
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 2
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 3
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 4
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 5
  • Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636575
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588217111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
ASYNC
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Andata, Disintegration, Solari, Zure, Walker, Stakra, Ubi, Fullmoon, Async, Tri, Life, Life, Honj, FF, Garden, Water State 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка

Обладательпремии Оскар за саундтрек к кинофильму“Последний Император”, участник электронного музыкального объединения Yellow MagicOrchestra, Рюити Сакамото один из самых инновационных музыкантов и артистов, появившихся на горизонте в поздние 70-е. Он сумел создать впечатляющие музыкальные союзы с такими артистами как Дэвид Сильвиан, Игги Поп, Тони Уиллиамс, Бутси Коллинс, Жак Мореленбаум и со многими другими. Новый лонгплей получил название Async, он станет первой студийной работой известного композитора за последние 8 лет. Это будет самый личный альбом в его дискографии, поскольку он выходит сразу после продолжительной борьбы Сакамото с раком. Борьбы, из которой он вышел с новой креативной энергией полной страсти и одержимости

Отзывы о товаре Ryuichi Sakamoto - Async (0196588217111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588217111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
ASYNC
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Andata, Disintegration, Solari, Zure, Walker, Stakra, Ubi, Fullmoon, Async, Tri, Life, Life, Honj, FF, Garden, Water State 2
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Обладательпремии Оскар за саундтрек к кинофильму“Последний Император”, участник электронного музыкального объединения Yellow MagicOrchestra, Рюити Сакамото один из самых инновационных музыкантов и артистов, появившихся на горизонте в поздние 70-е. Он сумел создать впечатляющие музыкальные союзы с такими артистами как Дэвид Сильвиан, Игги Поп, Тони Уиллиамс, Бутси Коллинс, Жак Мореленбаум и со многими другими. Новый лонгплей получил название Async, он станет первой студийной работой известного композитора за последние 8 лет. Это будет самый личный альбом в его дискографии, поскольку он выходит сразу после продолжительной борьбы Сакамото с раком. Борьбы, из которой он вышел с новой креативной энергией полной страсти и одержимости
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Отзывы


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