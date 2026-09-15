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Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка

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Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 1
Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 2
Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 1
  • Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 2
  • Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428088511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Great Adventure, Changes, The Battle, If I Could Live Forever, Reborn, Everybody Needs, So Cold The Night, Foolish Heart, Stayin Alive, Firebird, All Of My Life, Lonesome Star

Отзывы о товаре Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428088511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Great Adventure, Changes, The Battle, If I Could Live Forever, Reborn, Everybody Needs, So Cold The Night, Foolish Heart, Stayin Alive, Firebird, All Of My Life, Lonesome Star
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnum - Magnum II (0630428088511) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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