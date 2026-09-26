Norah Jones - Little Broken Hearts (0602455047779) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 636432
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455047779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, She's 22, Take It Back, After the Fall, 4 Broken Hearts, Travelin' On, Out on the Road, Happy Pills, Miriam, All a Dream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Norah Jones - Little Broken Hearts (0602455047779) виниловая пластинка
В 2001 году Нора Джонс дебютировала с ставшим классическим альбомом "Come Away With Me", в котором джаз, поп, блюз и нотки кантри слились в совершенно уникальной манере, и добилась мультиплатинового статуса и нескольких премий Грэмми. Нора Джонс, добившаяся всемирной славы практически в одночасье, в последующие годы не стала рабски придерживаться успешной концепции, а снова и снова пробовала себя в разных звуках и стилях, на радость своим поклонникам. Например, в 2011 году она выступила в качестве приглашенной певицы с Danger Mouse и Daniele Luppi для их альбома "Rome". Вдохновленный этим сотрудничеством, альбом "Little Broken Hearts" был выпущен в следующем году в сотрудничестве с Danger Mouse.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455047779]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Little Broken Hearts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good Morning, Say Goodbye, Little Broken Hearts, She's 22, Take It Back, After the Fall, 4 Broken Hearts, Travelin' On, Out on the Road, Happy Pills, Miriam, All a Dream
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В 2001 году Нора Джонс дебютировала с ставшим классическим альбомом "Come Away With Me", в котором джаз, поп, блюз и нотки кантри слились в совершенно уникальной манере, и добилась мультиплатинового статуса и нескольких премий Грэмми. Нора Джонс, добившаяся всемирной славы практически в одночасье, в последующие годы не стала рабски придерживаться успешной концепции, а снова и снова пробовала себя в разных звуках и стилях, на радость своим поклонникам. Например, в 2011 году она выступила в качестве приглашенной певицы с Danger Mouse и Daniele Luppi для их альбома "Rome". Вдохновленный этим сотрудничеством, альбом "Little Broken Hearts" был выпущен в следующем году в сотрудничестве с Danger Mouse.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Norah Jones - Little Broken Hearts (0602455047779) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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