Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка
Reg Strikes Back - ремастированное переиздание двадцать первого студийного альбома музыканта Элтона Джона, выпущенного в 1988 году. Он попал в топ-20 американского Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как золотой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
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