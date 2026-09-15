Top.Mail.Ru
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1988
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Reg Strikes Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1988
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Reg Strikes Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка

Reg Strikes Back - ремастированное переиздание двадцать первого студийного альбома музыканта Элтона Джона, выпущенного в 1988 году. Он попал в топ-20 американского Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как золотой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1988
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Reg Strikes Back
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Reg Strikes Back - ремастированное переиздание двадцать первого студийного альбома музыканта Элтона Джона, выпущенного в 1988 году. Он попал в топ-20 американского Billboard 200 и был сертифицирован RIAA как золотой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Reg Strikes Back (0602455160812) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...