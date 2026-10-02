Arch Enemy - Will To Power (0196588164019) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
WILL TO POWER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636383
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588164019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
WILL TO POWER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arch Enemy - Will To Power (0196588164019) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Set Flame To The Night, The Race, In The Water, The World Is Yours, The Eagle Flies Alone, Reason To Believe, Murder Scene, First Day In Hell, Dreams Of Retribution, My Shadow And I, Fight I Must Win
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588164019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
WILL TO POWER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Set Flame To The Night, The Race, In The Water, The World Is Yours, The Eagle Flies Alone, Reason To Believe, Murder Scene, First Day In Hell, Dreams Of Retribution, My Shadow And I, Fight I Must Win
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Arch Enemy - Will To Power (0196588164019) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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