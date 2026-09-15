Goldie - Timeless (The Remixes) (5060555216436) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless (25th Anniversary Edition) (The Remixes)
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 636353
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Metalheadz
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless (25th Anniversary Edition) (The Remixes)
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Goldie - Timeless (The Remixes) (5060555216436) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Inner City Life (Break Remix), Kemistry (Grey Code Remix), State Of Mind (Searchlight Remix), Angel (SCAR Remix), Inner City Life (Nookies 2021 Remix), Jah (J:Kenzos Tribute Remix), Sensual (Searchlight Remix), Inner City Life (Trevino Remix), Kemistry (OneMind Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Metalheadz
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Goldie
Альбом (сингл)
Timeless (25th Anniversary Edition) (The Remixes)
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Inner City Life (Break Remix), Kemistry (Grey Code Remix), State Of Mind (Searchlight Remix), Angel (SCAR Remix), Inner City Life (Nookies 2021 Remix), Jah (J:Kenzos Tribute Remix), Sensual (Searchlight Remix), Inner City Life (Trevino Remix), Kemistry (OneMind Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Goldie - Timeless (The Remixes) (5060555216436) виниловая пластинка – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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