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Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка

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Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 1
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 2
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 3
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 4
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 5
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Rituals
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 3
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 4
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 5
  • Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FA
Barcode
[8018344114415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Rituals
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Nubian Queens, Caravan, Karma Flower, Rituals, Castles In The Rain, Love In, Macedonia, Black Is The Graceful Veil (Alternative Version), Paper Clouds, Like Leaves In The Wind, The Shaman, I See All Shades Of You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Nubian Queens, Caravan, Karma Flower, Rituals, Castles In The Rain, Love In, Macedonia, Black Is The Graceful Veil (Alternative Version), Paper Clouds, Like Leaves In The Wind, The Shaman, I See All Shades Of You

Отзывы о товаре Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FA
Barcode
[8018344114415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nicola Conte
Альбом (сингл)
Rituals
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Nubian Queens, Caravan, Karma Flower, Rituals, Castles In The Rain, Love In, Macedonia, Black Is The Graceful Veil (Alternative Version), Paper Clouds, Like Leaves In The Wind, The Shaman, I See All Shades Of You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Nubian Queens, Caravan, Karma Flower, Rituals, Castles In The Rain, Love In, Macedonia, Black Is The Graceful Veil (Alternative Version), Paper Clouds, Like Leaves In The Wind, The Shaman, I See All Shades Of You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicola Conte - Rituals (8018344114415) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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